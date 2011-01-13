‘Fleteros’ la siguen y le roban $12 millones



Una mujer y su hijo retiraron $12 millones el pasado martes al mediodía de un banco BBVA en el municipio de Sabanalarga. Media hora después, al llegar a su casa en la calle 14 con 26, barrio Santander, dos sujetos en una moto negra la esperaban. Los ‘fleteros’ la amenazaron con un arma y le robaron el dinero. El coronel Leonardo Suárez, comandante de la Policía del Atlántico, atendió la denuncia y sostuvo que no entiende por qué la afectada no solicitó acompañamiento de la institución. El oficial reveló que ayer a las 2:30 a.m., en el mismo municipio, 4 sujetos con chaquetas de seguridad privada llegaron a una casa de la carrera 21 con 26 y le dijeron a los dueños que iban a allanar el inmueble. Al abrirles la puerta, estos entraron con los rostros cubiertos y robaron la caja fuerte. Se llevaron joyas, valoradas en unos $2 millones, una cámara digital y $1 millón en efectivo.



Abren convocatoria para aspirantes a ingresar a la Policía



La Policía inició ayer el proceso de incorporación de más de 24.800 uniformados. Pueden participar profesionales de diferentes disciplinas, jóvenes reservistas y ex auxiliares de Policía. La Policía espera incorporar a 1.030 oficiales, 14.500 patrulleros y 9.300 auxiliares bachilleres. Los interesados pueden obtener más información en la página en Internet: www.policia.gov.co