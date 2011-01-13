Jesús Rico

Aparentemente drogada, una indigente que peleaba con su marido le roció gasolina y prendió fuego al improvisado cambuche donde vivían en la calle 31, entre 43 y 44, parte trasera del edificio Muvdi.

Esa fue la causa del incendio que duró 16 horas y arrasó con gran parte del patrimonio arquitectónico, le confirmó ayer a EL HERALDO el teniente César Fonseca, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

'Nunca fue por un cortocircuito. En el libro de minuta está registrado que los bomberos salieron a las 10:20 p.m. del lunes a apagar unas casuchas en la calle 31 con carrera 44. Esa gente tenía desechos que habían sido reutilizados y eran combustibles rápidos. Tan pronto se prendieron y las llamas alcanzaron materiales plásticos en el segundo piso, a través de unos calados, el incendio se propagó rápidamente', explica el rescatista.

Sobre los habitantes de la calle indica que ambos sufrieron quemaduras leves y fueron atendidos en el Hospital General de Barranquilla, donde les dieron de alta y desde entonces se desconoce su paradero.

Afectados se quejan. Ramón Olier, administrador de CI Gran Distribuidora del Oriente Ltda., dedicada a la venta de productos de ferretería, cacharrería y juguetería, dice que los bomberos fueron a atender la emergencia con hachas y sus máquinas no daban abasto para semejante incendio.

Cuenta que llegó al Muvdi a las 10:30 p.m., tan pronto la empresa de seguridad del edificio le avisó sobre la emergencia. 'Les sugerí a los bomberos que derribaran una puerta que comunica con nuestras bodegas en el segundo piso, y así tenían acceso al origen de las llamas y podían sofocarlas, pero no lo hicieron porque carecen de equipos apropiados', lamenta Olier.

'Tal vez hubiesen evitado que el desastre fuera de esas dimensiones. Habríamos salvado un 70% de las bodegas que se incendiaron', dijo con resignación mientras observaba ayer la demolición de la segunda planta, que quedó totalmente destruida.

Anuncian dotación. El secretario Distrital de Gobierno, Luis Tapia, reconoce que hay falencias en la dotación de los bomberos, pero asegura que se está trabajando para resolverlas. Anuncia que a finales de marzo llegarán cuatro máquinas con capacidad para mil galones de agua y un carrotanque con capacidad para 3.600.

También dice que la próxima semana traerán equipos de autocontenido y penetración, especiales para ingresar a zonas con mucho humo, gases tóxicos y poca visibilidad, como ocurrió en el incendio del Muvdi.