La Fiscalía 3 de Justicia y Paz excluyó ayer a 200 personas como víctimas de la masacre del corregimiento El Salado (Bolívar) por no tener acreditada esa condición.

Así lo anunció la titular del despacho, Deicy Jaramillo, durante la última audiencia de formulación de cargos que presidió la magistrada de Control de Garantías, Zorayda Chalela, contra John Jairo Esquivel Cuadrado, alias El Tigre.

Esquivel fue uno de los paramilitares del Bloque Norte que, bajo el mando del extraditado Rodrigo Tovar o Jorge 40, llegaron al pueblo y, entre el 16 y 19 de febrero de 2000, torturaron y asesinaron a más de 100 habitantes, incluyendo niños y ancianos.

El ataque de las AUC produjo el éxodo de toda la población, que se calcula en 4 mil para esa época. Once años después, la Fiscalía ha identificado a 1.285 de esas personas.

'Hoy sabemos que, de esas cuatro mil, 881 retornaron al corregimiento, pero apenas hay 171 acreditadas como víctimas', explicó un investigador consultado por EL HERALDO.

'También —agregó— tenemos reporte de otras que se reubicaron en otros territorios como Antioquia y Nariño'.

Sobre las 200 víctimas, la Fiscalía apenas posee unos cuantos nombres y apellidos que, después de la masacre, el entonces Comandante de la Policía en El Salado relacionó en un informe.

Jaramillo aseguró en la diligencia que, tras 5 años de la creación de la Ley 975 o de Justicia y Paz, 'no hay cédulas, ni hay un carnet del Sisbén, un recibo de luz, un auxilio de vivienda o una dirección. Nada que demuestre que vivían allí para ese momento', sostuvo.

'Tampoco han salido del país ni tienen antecedentes. Se sabe que son víctimas por el informe de la Policía, pero no es suficiente para ser reconocidas como tal y ser indemnizadas', puntualizó.

Finalizó formulación. Ayer la fiscal Jaramillo también terminó de formularle cargos a Esquivel por 55 hechos que aceptó como desmovilizado de las Autodefensas.

Entre esos, 23 masacres —incluyendo la de El Salado— y más de 300 homicidios en Bolívar, Magdalena y Cesar.

Ahora, el caso será remitido a Bogotá para que la Sala de Conocimiento legalice esta etapa. Luego, tras la audiencia del incidente de reparación de las víctimas, estos hechos serán acumulados en la condena contra El Tigre.