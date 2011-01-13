En menos de un día, sicarios enlutaron los hogares de cuatro familias en Barranquilla, Soledad y Sabanalarga. El primer caso corresponde al homicidio de Warlis Contreras Acuña, un joven de 22 años que desde el pasado 31 de diciembre había regresado a Soledad luego de trabajar en una finca bananera de Urabá.

Carmen Acuña, mamá del occiso, contó que este martes, a las 6:30 p.m, Contreras salió de su casa, en la carrera 5D con 32, barrio Villa del Rey, para devolverle la bicicleta a un amigo.



'Me fui a la tienda y no había pasado ni un minuto desde que él había salido cuando escuché los tres disparos', detalló la mujer. '¡Carmen, es tu hijo!', le gritaban los vecinos.



Según testigos, Warlis se había reunido con amigos cuando dos sujetos en una moto se acercaron al lugar y abrieron fuego. 'Todos salieron corriendo, pero por nervios él no se movió', dijo un morador.



Malherido con el disparo que l le hicieron en el cuello, alcanzó a decir: 'díganle a mí mamá que me mataron'. Murió al poco rato en el hospital municipal.



Al parecer el atentado era contra persona. Luis Aro Tolosa, 18 años resultó herido en su mano y pierna derecha al igual que Yosimar Palacios Pérez, 23 años, en la cadera.



Cuatro horas más tardes, Wilson Carmona Villa, 16 años, perdió la vida al recibir un disparo que le atravesó el corazón. El crimen ocurrió cerca de la cancha San Martin de la calle 51, barrio Siete de Abril, a pocas cuadras de donde vivía en la calle 51 con 2, barrio Carrizal.



'Él salió a ver una pelea entre dos pandillas', aseguró ayer una prima del occiso. Mientras tanto Josefa Villa sostuvo, 'mi hijo salió a las 7:30 con su primo para ir a un picó, pero se formó una balacera'. Robin Muñiz Noriega, 16 años y quien acompañaba al occiso, fue herido en el hombro izquierdo.



Un tercer asesinato ocurrió ayer a las 12:15 p.m. cuando de un tiro en la parte posterior de la cabeza dos sujetos en una moto apagaron las luces de Darío Julio Cortés a media cuadra de su casa en la calle 50 con 3, barrio Carrizal. De acuerdo con moradores, el hombre estaba hablando con dos conocidos cuando fue atacado. Su familia dijo que se dedicaba al mototaxismo y que había administrado un billar del sector. Algunos manifestaron que era cobradiario. JC