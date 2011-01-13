Una balacera ayer a las 6:00 de la mañana dejó gravemente heridas a dos personas en la zona del plátano en el mercado de Bazurto.

Dos sicarios llegaron en una moto azul, se parquearon al lado de un camión que cargaba plátanos y el parrillero se acercó a los comerciantes Luis Eduardo Vanegas Morales, de 43 años, y Manuel Francisco Pérez Morales, conocido como El Mañe Loco, de 47.

Ambos fueron impactados por seis disparos, pero se salvaron de morir por la oportuna atención de los médicos de la clínica AMI y el Hospital Universitario, adonde fueron trasladados.

Testigos comentan que a esa hora Pérez ajustaba precios con Eduardo Vanegas, un vendedor mayorista, cuando fueron abordados por el sicario, armado con una pistola 9 milímetros.

Una vez cometido el atentado, el pistolero huyó con su cómplice en moto. Miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el lugar y acordonaron la zona.

Se investiga si el ataque tendría que ver con retaliaciones por el no pago de extorsiones.