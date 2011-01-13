Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Montería impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Carlota Eljach Peralta, alias ‘Kely’, supuesta responsable financiera de la banda Los Urabeños.

Al frente de la investigación está un fiscal de la Unidad Nacional contra Bandas Emergentes, quien le imputó a la procesada cargos por su presunta responsabilidad en concierto para delinquir agravado.

Eljach Peralta, capturada por el CTI en Arboletes (Antioquia), permanecerá en la cárcel de mujeres de Montería, donde cumplirá la medida privativa de libertad solicitada al juez por la Fiscalía.