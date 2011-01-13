Por solicitud de la Fiscalía, el Juez 27 Penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, afectó con medida privativa de la libertad a los soldados profesionales Miguel Antonio Pineda Hernández y Fabio Ferney Flores Valencia investigados por la muerte de un reinsertado del Eln.

De acuerdo con la investigación del fiscal del caso, el 15 de marzo de 2007 los hoy imputados, supuestamente, sacaron de su casa a Carlos Guevara Rincón, lo llevaron a un lugar boscoso del municipio de Labranzagrande (Boyacá), y luego de ultimarlo reportaron a sus superiores la baja de un subversivo en combate.

La Fiscalía les imputó a estos soldados cargos por su presunta responsabilidad en: homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, falsedad en documento público, falso testimonio y fraude procesal.

Ninguno de los procesados se allanó a cargos y fueron remitidos por orden del Juez 27 a los calabozos del Batallón de Policía Militar No.13 en la capital.

Dentro del mismo proceso fue asegurado, 30 de diciembre último, el teniente Abdón Andrés Reyes Argoty.