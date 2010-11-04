Archivo

Luego de un año y cuatro meses de interinidad en la Fiscalía y 25 votaciones sobre la anterior terna para tratar de elegir Fiscal, el Gobierno, tras una previa consulta con el Consejo de Estado, decidió cambiar la lista de los tres aspirantes y le exigió a la Corte Suprema de Justicia escoger, cuanto antes, al doliente de investigaciones como las ‘chuzadas’, la ‘Yidispolítica’ o el cartel de contratación.

La nueva terna está integrada por la ex parlamentaria Vivian Morales, el ex Procurador Carlos Gustavo Arrieta y el ex ministro Juan Carlos Esguerra. Reemplazan a la procuradora delegada barranquillera Margarita Cabello Blanco, al magistrado Marco Antonio Velilla y al ex magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego.

El presidente Juan Manuel Santos anunció su determinación en una misiva dirigida al presidente de la Corte Suprema (e), Jaime Arrubla; mientras que el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó en la secretaría del alto tribunal la nueva disposición gubernamental.

La carta del primer mandatario señala que los nuevos ternados 'cumplen a cabalidad los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 249 de la Constitución Política para ocupar dicho cargo' y agrega que la determinación 'obedece a la sentida necesidad de superar la situación de interinidad, que hoy es ya prolongada'.

¿QUIÉNES SON?. Morales es abogada de la Universidad de Rosario y especializada en derecho público en Francia. Fue Viceministra de Desarrollo, asesora de la Asamblea Nacional Constituyente, Representante a la Cámara y Senadora.

Arrieta es abogado especializado en derecho administrativo. Fue Magistrado del Consejo de Estado y Procurador durante el gobierno de Gaviria. Ha sido asesor de la Comisión Nacional de Televisión, Cntv.

Esguerra, abogado y catedrático, ha sido Viceministro de Comunicaciones, Embajador en EU, Constituyente de 1991 y Ministro de Defensa del gobierno de Samper. Cualquiera que sea elegido estaría al frente de una Fiscalía que sin ser antiuribista, tiene suficientes distancias del uribismo. La decisión de Santos de desempantanar ese proceso y los nombres propuestos crean un ambiente de distanciamiento frente al Gobierno anterior, pero con mucho cuidado y tacto. Con pinzas y guantes de seda, al estilo de los mejores cirujanos.

Resumen Redacción País

ANÁLISIS

Santos procedió con mucho tino. Es una fórmula que permite superar un empantanamiento perverso. Había un mensaje contundente de la Corte Suprema. Porque la no elección había que entenderla como un mensaje. Ante eso el Gobierno de Santos actuaba con cautela, temiendo marcar fuertes distancias con el ex presidente Uribe para quien es vital la definición de Fiscal General, toda vez que su círculo cercano está comprometido judicialmente. Recordemos que el ex presidente Uribe y su círculo cercano han insistido en que hoy el problema ya no es la guerrilla, ni el hambre, sino la crisis de la justicia. Parten de la tesis de que la judicialización de ese círculo interior es una consecuencia de fallas de la justicia y no de delitos cometidos por sus aliados cercanos. En ese contexto es donde está ubicada la necesidad estratégica para el uribismo que fuera designado uno de los tres postulados por el Gobierno anterior. El presidente Santos hizo todo un recorrido. Le pidió un concepto al ex presidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y, basado en ese concepto según el cual no necesitaba de la renuncia de la terna que dejó Uribe, procedió.