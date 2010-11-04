Archivo

Un estremecedor crimen tiene consternados a los habitantes de Media Luna (Cesar), en las estribaciones de la Sierra Nevada. Allí, una mujer mató a su mejor amiga, la escondió entre cachivaches debajo de la cama y, para confundir a los familiares de la víctima, comenzó a enviar mensajes de texto vía celular haciéndoles creer que ésta había escapado con una millonaria suma de dinero.

La tenebrosa historia comenzó el viernes en la tarde. Lourdes Pedroza, 48 años, llegó a la casa de Ana María Rodríguez, 26 años, por una llamada que, presuntamente, esta le hizo. Después no se supo más de ella, por lo que familiares y amigos comenzaron a buscarla.

Horas más tarde, parientes de Pedroza recibieron mensajes en sus celulares, en los que se les decían que ella se había fugado con cinco millones de pesos recaudados por uno de sus hijos del servicio de Electricaribe en el citado corregimiento.

Teniendo en cuenta que la desaparición de Lourdes Pedroza se dio luego de salir hacia la vivienda de Ana Rodríguez y que uno de esos mensajes llegó de un celular de alguien allegaintimidaban do a esta última, familiares de la primera pidieron a la Policía que inspeccionara la casa.

'Al ingresar a la vivienda de Ana María encontraron que ella mantenía el cadáver de mamá debajo de su cama matrimonial, camuflado entre varios elementos', dijo uno de los hijos de la víctima.

El hallazgo tuvo lugar a eso de la 1:30 p.m. de sábado.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía detuvieron a Rodríguez, quien está embarazada, como sospechosa del asesinato y quien presuntamente había confesado a un familiar de ella que había sido la autora del crimen.

Medicina Legal confirmó que Pedroza, natural de Aracataca (Magdalena) había muerto por asfixia mecánica, es decir estrangulada.

El Juzgado Segundo Municipal con funciones de Control de Garantías ordenó la captura de Ana Rodríguez, la cual la hizo efectiva el CTI. MB