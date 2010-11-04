El subteniente del Ejército Raúl Muñoz aceptó que tuvo relaciones sexuales con los menores de edad, una de las cuales fue degollada junto a otros dos niños el pasado 2 de octubre.

Muñoz, quien había sido uno de los uniformados retirados de la entidad castrense un día antes, agregó que fue 'novio' de una de ellas y no aceptó su participación en el crimen de los tres menores.

Los agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron en la unidad militar en la que estaba prestando sus servicios y será llevado ante un juez de Control de Garantías. El militar será procesado por el delito de acceso carnal abusivo. Los investigadores del caso explicaron que se mantiene la recolección de pruebas para establecer la participación del subteniente y de los otros seis uniformados en el horrendo crimen. TBD