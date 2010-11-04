Luis Rodríuez

Ayer, el juicio a Samuel Enrique Viñas Abomohor llegó a su sesión número 21 desde que comenzó el 2 de agosto pasado. El testigo de turno fue Samuel Viñas Pinilla, su padre.

En sus primeras declaraciones ante el Juez Tercero Penal del Circuito, el testigo sostuvo que tanto ella como su esposa, Leyla Abomohor, quisieron 'mucho a Clarena'.

'Era como una hija—agregó—, desde los 18 años que se dio el matrimonio entre ellos. Cuando se da lo del divorcio , perdimos contacto, pero si ella me hablaba no tenía ningún problema en responderle'.

Viñas Pinilla, que fue citado por el defensor de su hijo, recordó que la noche del 31 de diciembre, antes del crimen de su ex nuera Clarena Acosta, Samuel estuvo en su casa.

'Llegó como a las once. Como a las once y media, nos dijo que se iba para dónde Clarena —casa matrimonial de los Viñas-Acosta—, porque ella lo había llamado y le pidió que fuera a pasar el año nuevo con sus hijos', contó. 'La mamá le insistió en que no fuera, pero en su desesperó se fue.

Él recibió dos llamadas esa noche. La segunda fue de Clarena, pero la primera no sé quién fue'. Más tarde, a la 1:55 a.m. del primero de enero de este año, Viñas Abomohor le propinaría dos balazos a su la diseñadora.

NO LO VI ARMADO. En respuestas siguientes al Fiscal 35 de la Unidad de Vida, el padre del enjuiciado por homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego rememoró que, durante los meses previos al asesinato —septiembre a diciembre—, 'ese muchacho estaba en un estado lamentable'.

'Él era feliz. Tenía una vida plena, pero desde 2008 las cosas cambiaron. No pensé que llegara a ocurrir esto. Ha sido algo muy doloroso', indicó Viñas Pinilla. Y también que durante el tiempo en que permaneció en su residencia, antes de salir hacia donde Acosta, 'no lo vi armado'.

El juicio continúa hoy, desde las 9 de la mañana, en el tercer piso del Centro Cívico.