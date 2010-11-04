Archivo

Anoche al archivo judicial del 2010 se agregaron dos atlanticenses asesinados a bala y uno más herido. Los hechos se registraron en los municipios de Soledad y Sabanalarga.

El primer caso se registró a las siete en la calle 46 B con carrera 6 Sur, del barrio La Ciudadela, en Soledad. En este lugar se encontraba cobrando un dinero Marlon Gutiérrez Martínez, de 32 años y padre de un menor de un año, cuando fue atacado por sicarios que se movilizaban en una moto roja.

Testigos señalaron que Gutiérrez, conocido como pecho de paloma o El Mono, trató de refugiarse, sin conseguirlo, en la vivienda donde días antes había dejado en consignación unos productos que traía de Venezuela. En total los asesinos lo impactaron cuatro veces. Murió en el lugar.

Solo unos minutos más tarde de que la muerte se paseara por Soledad, en el barrio Kennedy de Sabanalarga los hermanos Widilmo, de 42 años, y Wilson Arzuza Martínez, de 29 años, eran interceptados por motociclistas que les dispararon en varias oportunidades.

Heridos de gravedad, los Arzuza fueron trasladados al hospital del municipio, a donde el mayor de los dos llegó sin signos vitales. El estado de Wilson es crítico, según informaron voceros de la institución de salud.

Se conoció que el nombre de uno de los hermanos apareció hace unos días en una lista de limpieza social.

Hasta el cierre de esta edición, pese al ‘Plan Candado’ desplegado por la Policía Metropolitana y la del Atlántico, no se habían registrado capturados. PPA