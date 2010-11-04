Iván Ramiro Giraldo Méndez y Ashly James Francis, presuntos miembros de una red de narcotraficantes que delinquía en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, San Andrés Islas y Antioquia, seguirán presos en la Cárcel Modelo de Bogotá.

La medida de aseguramiento contra ambos fue confirmada por un Fiscal de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

De acuerdo con las pesquisas, coordinada por la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim) de la Fiscalía, la organización ilegal utilizaba diferentes rutas para enviar el estupefaciente a varios países de Centroamérica.

De ahí, la droga era transportada a Norteamérica. Giraldo y Francis están relacionados con la incautación de 420 kilos de cocaína y 1.150 galones de combustible, realizada por agentes de la Policía Antinarcóticos el 6 de marzo de 2008, en el corregimiento Isla Fuerte (Bolívar).

Los dos afrontan cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.