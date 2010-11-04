Archivo

El escándalo por el carrusel de la contratación en Bogotá no amaina. Ahora se conoció una nueva conversación entre el empresario Miguel Nule y el ex representante a la Cámara, Germán Olano, que le echa más ‘leña y fuego’ al escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en el Distrito.

Se trata, en total, de siete fragmentos de un diálogo acerca de las obras de Transmilenio de la calle 26 de la capital del país. En un aparte, el ex parlamentario menciona a 'los Moreno', diciendo los nombres 'Iván' y 'Samuel', en una charla sobre supuestos pagos de comisiones.

Durante las conversaciones, además, se habla del contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, cuando Olano, al parecer, le pide al contratista que se le pague un dinero y se le provea de una camioneta.

Las grabaciones serán tenidas en cuenta en los procesos que se siguen en la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia alrededor del ‘cartel de la contratación’.

El Contralor Distrital rechazó la grabación y reiteró que no conoce a Nule. Volvió a referirse al escándalo como una 'campaña criminal de desprestigio' y dijo que espera que la justicia aclare el tema.

Por su parte el alcalde Samuel Moreno dijo que 'a las mentiras respondemos con hechos, y a las calumnias con obras'.

El Alcalde de Bogotá añadió que 'está intacto' su compromiso como gobernante de la ciudad y resaltó que en su mandato se ha hecho 'una inversión social sin antecedentes en materia de infraestructura y malla vial'.

Moreno explicó que durante los 14 meses que le restan al frente del primer cargo de la ciudad, tratará de 'mejorar las condiciones de siete millones de habitantes' y, posteriormente, 'poder recoger todo lo que hemos sembrado en estos tres años de gobierno'.

TBD. EL CONCEJO CITA.

Los Verdes. El concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde, radicó ayer una proposición de control político en el Concejo Distrital, citando a los implicados, según las últimas grabaciones difundidas, en el ‘cartel de la contratación’.

A responder. Tendrán que responder el alcalde Samuel Moreno, el senador Iván Moreno, los 12 secretarios distritales, el ex representante Germán Olano y los contratistas mencionados. 'La idea es que la ciudad entienda y tenga claridad'.