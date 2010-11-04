Luis Rodríguez

En un paraje oscuro y solitario, que comunica a los barrios La Central y Ciudad Caribe 4, en Soledad, sicarios a pie atacaron a balazos a dos ayudantes de albañilería: uno murió y otro resultó herido.

El atentado ocurrió el martes a las 6:45 p.m., cuando Richard David Villarreal de Sales, de 23 años, y su amigo Jaime Omar Camargo Escobar, conocido como El Karateca por su apariencia de asiático, caminaban por una trocha para regresar a sus casas.

Familiares de las víctimas cuentan que los jóvenes habían salido en la tarde a hacer una diligencia en La Central, pero ninguno comentó de qué se trataba.

Volvieron a saber de ellos en la noche, cuando unos vecinos les fueron a avisar que Richard y Jaime estaban heridos.De inmediato corrieron hacia el lugar del atentado y se enteraron de que ambos habían sido trasladados a la Clínica de la Policía.

'La gente que vive cerca a ese trocha nos dijo que escucharon unos tiros y luego vieron salir corriendo a dos hombres desconocidos en este sector', cuenta un pariente de Camargo, quien no se identificó.

Villarreal fue impactado por tres proyectiles en el pecho, la clavícula y el abdomen, mientras que su amigo solo sufrió una herida y se recupera satisfactoriamente.

Debido a su delicado estado de salud, el primero fue remitido al Hospital General de Barranquilla, donde murió a las 3:20 a.m. de ayer, pese al esfuerzo de los

médicos.

Mientras sus familiares aseguran que desconocen los móviles del crimen, la Policía Metropolitana investiga para esclarecer los hechos y capturar a los responsables