Fiscal ordenó que Mubarak sea llevado al hospital

El principal procurador de Egipto ordenó que el depuesto presidente Hosni Mubarak sea transferido de un hospital ubicado en un balneario a orillas del Mar Rojo a uno militar, para que sea interrogado por las muertes de manifestantes y las acusaciones de corrupción y abuso de poder. El procurador general Abdel Maguid Mahmud no mencionó a qué hospital sería llevado Mubarak, pero el Centro Internacional de las Fuerzas Armadas, ubicado a 40 kilómetros de El Cairo, es uno de los mejores nosocomios de Egipto. Desde su derrocamiento el 11 de febrero, Mubarak y algunos de sus familiares han estado bajo arresto domiciliario. El mandatario fue llevado al hospital local por problemas cardíacos el martes, el día que comenzó su interrogatorio.

Sigue aumentando la cifra de cadáveres

Las autoridades continúan recuperando cadáveres de una fosa clandestina en el estado de Tamaulipas, en el noreste del país, donde hasta ahora han sido encontrados los restos de 145 personas, confirmó el jueves la Procuraduría del Estado.

El tsunami en Japón afectará la industria automovilística

La economista jefa de la empresa de análisis del sector del automóvil Edmunds, Lacey Plache, advirtió ayer de que el terremoto y tsunami de Japón afectarán el sector del automóvil mundial 'de forma significativa'. Plache dijo que los efectos del terremoto en la cadena de producción de vehículos se producirá en un momento en que la economía de EU se está consolidando.