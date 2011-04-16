EFE

La Alianza Atlántica sigue por ahora a la espera de que sus socios aporten nuevos aviones para mantener el ritmo de los ataques contra el régimen libio, operaciones que aseguró ayer que continuarán hasta la caída de Muamar el Gadafi.

Los ministros de Exteriores de la Otán cerraron ayer en Berlín dos días de reuniones sin grandes avances concretos en la campaña de Libia, que ocupó la mayor parte de las discusiones.

Pese a no haber obtenido aún ofertas ante su demanda de más aviones capaces de bombardear objetivos terrestres, la Alianza confía en que los países cumplan y aporten esas unidades.

El secretario general de la Otán, Anders Fogh Rasmussen, dijo que existen 'indicaciones' de que así ocurrirá 'en un futuro muy cercano'.

El jueves la Otán admitió que sus comandantes querrían tener algo menos de una decena de aviones de ataque suplementarios para seguir con sus operaciones contra tanques, acorazados y otros objetivos de Gadafi complicados de alcanzar sin causar daños colaterales.

Sin embargo, España e Italia, dos de los socios a los que apuntaban las peticiones que ya habían avanzado en los últimos días Francia y Reino Unido, descartaron ayer aumentar su participación militar en Libia.

A día de hoy, sólo una minoría de países autorizan a sus aviones a lanzar bombas contra suelo libio y se centran en tareas de control y vigilancia.

La intención de la Alianza es mantener la presión sobre Trípoli mientras Gadafi continúe en el poder, tal y como avanzaron ayer en un artículo conjunto los líderes de Francia, Estados Unidos y Reino Unido.

'La Otán continuará su operación mientras haya una amenaza sobre los civiles, y es imposible pensar que esa amenaza puede desaparecer con Gadafi en el poder', aseguró Rasmussen tras su encuentro con los ministros de Exteriores.

Éstos se reunieron con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, cuyo país es muy crítico con la intervención aliada en Libia, lo que volvió a dejar claro en Berlín.

Aisha Gadafi, ofendida

Aisha Gadafi, hija del dirigente libio Muamar el Gadafi, indicó la noche del jueves que pedir que su padre deje el poder, como reclama la comunidad internacional, era un 'insulto para todos los libios'. 'Hablar de una salida de Gadafi es una humillación para todos los libios. Gadafi es de todos los libios y de Libia', dijo en una breve declaración en la residencia de su padre, en Trípoli, ante cientos de jóvenes partidarios del régimen. 'Ustedes quieren matar a mi padre con el pretexto de proteger a los civiles. ¿Dónde están esos civiles?, ¿Son los que llevan ametralladoras, lanzagranadas y granadas de mano?', dijo aludiendo a los insurgentes armados que luchan contra las fuerzas leales a Gadafi desde hace casi dos meses.