Cuba abrirá hoy el decisivo Congreso de su gobernante y único Partido Comunista, un cónclave que deberá trazar el rumbo del país, que será el primero sin Fidel Castro en el poder y que está llamado a ser, 'por ley de vida', el último de la 'generación histórica' de la Revolución.

El sexto congreso comunista, el primero desde 1997 y que se da tras varios aplazamientos, se celebra para determinar el alcance de las reformas económicas 'estructurales y de concepto' prometidas por el presidente Raúl Castro para sacar a la isla de la aguda depresión que padece desde hace décadas.

El cónclave del Partido Comunista en Cuba (PCC) se propone ratificar la 'actualización' del modelo económico cubano con un plan de ajustes que abre resquicios a la iniciativa privada pero sin renunciar al socialismo y con la mira puesta en preservar las 'conquistas' de una revolución que ha cumplido 52 años.