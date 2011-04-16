EFE

Un tribunal de Argentina condenó ayer a prisión perpetua al exdictador Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de diez víctimas del último régimen militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales.

La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad bonaerense de San Martín, que en 2010 ya había sentenciado a Bignone a 25 años de prisión por delitos de represión cometidos en la guarnición militar de Campo de Mayo, que albergaba cuatro centros de tortura y una maternidad.

El tribunal también condenó a reclusión perpetua a los exmilitares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y al antiguo subcomisario Luis Patti, quien se desempeñaba en la dependencia policial de la ciudad bonaerense de Escobar, mientras que sentenció a seis años de prisión al excomisario Juan Fernando Meneghini. Para todos ellos, los jueces ordenaron que cumplan sus penas en una cárcel común.

La lectura del fallo, presenciada solamente por Meneghini, fue recibida con aplausos por integrantes de organismos de derechos humanos que ingresaron en la sala de audiencias y por quienes se apostaron frente a la sede del tribunal.