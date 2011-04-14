Archivo particular

El Gobierno de Estados Unidos decidió suspender 'indefinidamente' el diálogo bilateral con Ecuador, como consecuencia directa de la reciente expulsión de su embajadora en Quito, Heather Hodges, informaron hoy fuentes oficiales.

'El Departamento de Estado ha suspendido indefinidamente el diálogo bilateral, un importante foro para conversaciones entre los dos Gobiernos establecido en 2008', indicó el portavoz para América Latina, Charles Luoma-Overstreet.

La jefa de la legación estadounidense en el país andino fue declarada 'persona non grata' por el Gobierno de Rafael Correa en respuesta a un cable diplomático filtrado por WikiLeaks en el que se informó a Washington sobre la corrupción en la Policía ecuatoriana.

Hodges regresó el miércoles al Departamento de Estado.

El portavoz reiteró que se trata de una de las diplomáticas más experimentadas y con más talento de EU y cuenta con un 'largo historial de logros' en su 'distinguida' carrera, durante la cual ha servido en 2 ocasiones como embajadora, y alabó sus trabajo.

'Como hemos dicho antes, consideramos que declarar a la embajadora Hodges persona no grata fue injustificado y precipitado. Lo tendremos que tener en cuenta en nuestra relación bilateral con Ecuador', afirmó Luoma-Overstreet.

'Acorde a este enfoque, el Departamento ha suspendido indefinidamente el diálogo bilateral', con Quito, indicó.

El jueves pasado Marta Youth, portavoz de la embajada en Quito, confirmó que EE.UU. canceló el principal encuentro bilateral con Ecuador, 'que estaba previsto para junio de este año'.