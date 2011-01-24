Ariana Cubillos/AP AFP

Miles de opositores y seguidores del presidente venezolano, Hugo Chávez, aprovecharon ayer el 53 aniversario del fin de la última dictadura militar del país para expresar su repudio o apoyo al gobernante con sendas manifestaciones pacíficas en distintas zonas de Caracas.

En ambas participaron miles de personas, pero ni las autoridades policiales ni portavoces de los mítines efectuaron cálculos, aunque Chávez dijo que solo la suya fue multitudinaria.

'Ellos (los opositores) convocaron a una gran marcha, y la hemos visto, pero no fue la de ellos, que ni siquiera marcharon', dijo Chávez en el colofón de la manifestación de sus seguidores ante una multitud vestida de rojo.

La manifestación opositora optó por concentrarse en la principal avenida del municipio residencial de Chacao del este caraqueño y descartó la marcha anunciada inicialmente por sus organizadores, que tampoco aceptaron discursos, 'porque el protagonista es todo el pueblo'.

Así lo remarcó la portavoz de la organización no gubernamental Un Mundo sin Mordaza, Virginia Zamora, instancia que convocó a la oposición bajo el lema 'en contra de cualquier tipo de dictadura', a la cual se sumaron luego los partidos opositores.

Félix Velásquez, de la misma ONG, dijo que con la manifestación de partidos y otras organizaciones opositoras enviaron 'un mensaje de unidad al país'.

'El coraje cívico no puede ser arrastrado por una cuerda de sinvergüenzas que han venido desangrando al país', dijo y acusó a Chávez de diferentes violaciones a la Constitución, de tener presos políticos, de atentar contra la propiedad privadas y una serie de otras 'arbitrariedades'.

Los partidos políticos opositores y las ONG salieron a la calle 'a decirle al régimen que con la democracia no se juega', subrayó.

En la manifestación opositora también participaron activistas del partido Patria Para Todos (PPT), que recientemente abandonó la alianza que lo unía al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de Chávez, y al Partido Comunista Venezolano.

Los chavistas se concentraron en cinco puntos del populoso centro y este de Caracas y marcharon hasta el palacio presidencial.

Chávez replicó a la convocatoria en su contra, que reunió decenas de personas en ciudades como Panamá y Madrid, con una llamada a que sus aliados en el mundo se manifiesten el próximo 2 de febrero para celebrar el duodécimo aniversario de su llegada al poder en ese día de 1999.

'La extrema derecha mundial también convocó ayer como en 20 ciudades del mundo' a marchar en repudio a su gestión, porque quieren 'el mundo contra Chávez', pero solo 'cinco pelagatos salieron en Madrid y en Miami', manifestó.