El presidente de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo ayer que 'Atacama es y va a seguir siendo chilena', en respuesta a las declaraciones formuladas por su homólogo boliviano, Evo Morales, quien dijo que esperaba 'recuperarla pronto'.

'Atacama es y va a seguir siendo chilena, con soberanía chilena, y eso nunca ha estado ni va a estar en las conversaciones con Bolivia', indicó el mandatario.

Morales expresó ayer el deseo de que su país 'recupere pronto' la región chilena de Atacama durante el discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa para dar un informe de sus cinco años de gestión, aunque el vocero presidencial, Iván Canelas, afirmó que el comentario fue 'una broma'.

El mandatario boliviano se refirió al tema al hacer referencia a las reservas de litio de Bolivia, que cuantificó en 100 millones de toneladas, comparándolas con las de Atacama, que posee 30 millones.

El presidente Piñera, que participó hoy en una misa junto a su familia en la capilla de Bahía Coique, en el municipio de Futrono, en el sur de Chile, expresó que 'con Bolivia tenemos una mesa de diálogo y una conversación que tiene 13 puntos'.

'Pero de esto no voy a hablar en broma, sino muy en serio', enfatizó el gobernante en alusión al desmentido del Gobierno de Bolivia, horas después de las expresiones de Morales.

Esta madrugada el vocero presidencial de Bolivia afirmó que el comentario de Morales sobre su deseo de 'recuperar pronto' Atacama fue 'una broma', según la agencia estatal de noticias ABI.

El enclaustramiento marítimo de Bolivia ha dificultado los vínculos entre La Paz y Santiago, que mantienen suspendidas sus relaciones a nivel de embajadores desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978.