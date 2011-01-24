Pablo Martinez Monsivais/AP obama_0.jpg

Líder de mayoría republicana defiende ciudadanía de Barack Obama

El nuevo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes dijo que no cree que los cuestionamientos sobre la ciudadanía del presidente Barack Obama deban ser sometidos a debate en el Capitolio. Después de dos años de gobierno de Obama, los llamados ‘birthers’ –quienes sostienen que el certificado de nacimiento del mandatario es falso– continúan argumentando que no es un ciudadano nacido en Estados Unidos.

Atacante hiere a cuatro policías en estación de Detroit

Cuatro agentes, incluyendo un comandante, quedaron heridos ayer durante una balacera en una estación policial, indicó el jefe de policía de la ciudad. El jefe Ralph Godbee dijo que las lesiones de los cuatro no ponen en peligro su vida y se espera que se recuperen prontamente. Un pistolero se puso a disparar en la estación, y los agentes respondieron los balazos, matándolo.

Arzobispo pide diálogo por huelgas en El Salvador

El arzobispo capitalino, monseñor José Luis Alas, exhortó ayer al diálogo para solucionar una huelga de sindicalistas del órgano judicial y evitar que los maestros del sistema público emprendan otra hoy. 'Hacemos un llamado a la concordia, un llamado a la buena voluntad, un llamado a la moderación... es importante que los problemas sociales se diriman en base al diálogo', dijo.

Cavaco, reelegido

Portugal eligió ayer a su presidente conservador, Aníbal Cavaco Silva, para un segundo período, propinándole un duro revés al gobierno socialista minoritario.