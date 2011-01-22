La instalación de un cable submarino de fibra óptica que dará a Cuba una puerta a internet independiente de la conexión vía satélite que tiene en la actualidad, comenzó hoy en Venezuela con un acto oficial con funcionarios de ambos países.

Los ministro venezolanos de Ciencia y Tecnología, Ricardo Menéndez, y Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, participaron en la ceremonia transmitida en directo de la emisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), junto al embajador de Cuba, Rogelio Polanco.

'Venezuela rompiendo el bloqueo', exclamó el ministro de Ciencia y Tecnología cuando unos buzos llevaron el cable al lecho marino, a 200 metros en la costa venezolana, que alcanza profundidades de hasta 5.600 ó 5.800 metros cerca de Cuba.

Está previsto que el barco que lleva el cable, de una extensión total de 1.600 kilómetros, llegará a Playa Siboney, en Santiago de Cuba, el próximo 8 de febrero.

La infraestructura, con un costo estimado de 70 millones de dólares, prevé en una primera etapa el enlace con Cuba y un ramal con Jamaica que estará listo el día 13 de febrero.

Menéndez destacó que la velocidad de transmisión del cable es de 320 gigabytes, lo que supera 'en 3.000 veces la actual capacidad internacional de Cuba'.

Cuba usa la vía satélite desde 1996 con un ancho de banda de 65 megabytes por segundo de bajada y 124 de subida, según el Gobierno, que asegura que cualquier modificación del canal requiere licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los cubanos sólo pueden acceder a internet a través de organismos públicos y empresas extranjeras debido, según La Habana, a las limitaciones del bloqueo de Estados Unidos contra la isla.

Sin embargo, las autoridades cubanas ya han advertido de que la multiplicación por 3.000 de sus capacidades no implicará una ampliación del acceso, según indicó en noviembre el diario Granma, portavoz del Partido Comunista de Cuba.

EFE