MILO SCIAKY/EFE EFE

La defensa de Silvio Berlusconi confirmó ayer que el Primer Ministro no comparecerá ante la Fiscalía de Milán al considerar que esta no tiene la competencia funcional del caso Ruby, que investiga al jefe de Gobierno por un supuesto delito de incitación a la prostitución de menores y por concusión.

Así lo comunicaron los letrados Piero Longo y Niccolò Ghedini en una nota depositada ayer ante la Fiscalía de Milán de la que se hacen eco los medios de comunicación italianos.

Los letrados reiteraron, además, que el caso es responsabilidad del Tribunal de los Ministros, por lo que Berlusconi no declarará ante la Fiscalía milanesa al considerarla 'incompetente'.

La Fiscalía de Milán había llamado a comparecer a Berlusconi entre el 22 y el 24 de enero, informan ayer los medios locales, dentro de una investigación en la que el jefe del Gobierno italiano es indagado por un supuesto delito de incitación a la prostitución de menores y por concusión.

La hipótesis del delito de concusión se centra en la intervención de Berlusconi el pasado 27 de mayo para sacar de la comisaría a Karima ‘Ruby’ El Mahroug, que entonces tenía 17 años y a la que supuestamente conocía por haberla invitado a un par de cenas en su residencia.

Según la defensa de Berlusconi, que subraya que toda la acusación es 'infundada', la competencia territorial sobre la hipótesis del delito de concusión recae sobre elTribunal de Monza (cercana a Milán), mientras que la competencia funcional es responsabilidad del Tribunal de los Ministros.

El lugar donde se habría cometido el delito de prostitución de menores es Arcore, en la residencia de Berlusconi,que se encuentra en la provincia de Monza, por lo que el caso entraría en las competencias de la Fiscalía de Monza.

'Mis abogados me han dicho que, considerando que el de Milán no es el tribunal competente, no es lógico que vaya a testimoniar', explicó Berlusconi. EFE