El líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, amenazó en una grabación audio emitida ayer por la cadena Al Yazira con matar a los rehenes franceses que sean secuestrados por su grupo, si los soldados de este país no se retiran de Afganistán.

'Nuestro mensaje a vosotros ayer y hoy es el mismo, y es que la liberación de vuestros rehenes de las manos de nuestros hermanos está condicionada a la salida de vuestros soldados de nuestro país', advirtió el líder saudí de origen yemení en la grabación emitida por la cadena y cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

Asimismo, Bin Laden declaró que la presencia francesa en Afganistán es un 'acto político y terrorista no condenado' y agregó que la expulsión de los militares franceses, a los que describe como 'soldados de Hitler', es 'una heroicidad y un buen terrorismo'.

El dirigente terrorista, que se encuentra en paradero desconocido, se dirigió también al pueblo francés asegurando, 'El rechazo de su presidente de salir de Afganistán es el resultado de seguir a Estados Unidos y este rechazo supone la luz verde para matar a sus rehenes inmediatamente'.

Asimismo, en otro de los fragmentos difundidos por la televisión catarí, Bin Laden amenaza a los franceses al asegurar que, 'Esta postura les va a costar muy cara, tanto a él (el presidente Nicolas Sarkozy) como a ustedes, tanto dentro como fuera de Francia'.

respuesta de francia

Francia reafirmó ayer su compromiso en Afganistán y señaló que está 'en curso de verificación' el mensaje del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, en el que ha amenazado con matar a rehenes franceses que sean secuestrados por su grupo si los soldados galos no se retiran de Afganistán.

'Tenemos la determinación de continuar nuestra acción en favor del pueblo afgano con nuestros aliados', señaló un portavoz del Ministerio de Exteriores.

El portavoz añadió que el Gobierno galo trabaja por la liberación de sus ciudadanos 'tanto en París como sobre el terreno', y apuntó que se desconoce todavía si la grabación se refiere a todos los secuestrados o tan solo a los dos periodistas de ‘France 3’ retenidos desde hace un año en Afganistán.

El pasado 13 de enero, Al Qaeda en el Magreb Islámico asumió la autoría del secuestro una semana antes de dos franceses en Níger y explicó que los rehenes murieron durante una operación de rescate lanzada por fuerzas francesas y nigerianas. EFE