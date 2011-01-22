HECTOR RETAMAL/AFP Archivo particular

Renuncia jefe de prensa de Cameron por caso de espionaje

Andy Coulson, jefe de prensa del primer ministro británico, David Cameron, anunció ayer su dimisión por el escándalo que lo vincula con las ‘chuzadas’ del tabloide News of the World cuando era su director. En una declaración personal, difundida por Coulson se declaró 'orgulloso' de su trabajo como jefe de prensa de Cameron, pero dijo que 'es más importante poner de pie al país'.

Ban Ki-moon destaca la importancia de las instituciones

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó ayer el fortalecimiento de las instituciones para consolidar la paz en los países que acaban de salir de un conflicto armado. 'Las instituciones tienen un papel fundamental en la consolidación de la paz y la reducción de los riesgos de recaer en la violencia', observó Ban en una reunión dedicada a las situaciones de postconflicto.

Juez dictó impedimento de salida contra el exdictador Duvalier

El juez de instrucción de Haití, Jean Carves, dictó impedimento de salida contra el ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier, quien llegó de sorpresa el domingo a su país tras 25 años de exilio en Francia, confirmó ayer a Efe una fuente judicial. La decisión se tomó el miércoles y ya fue comunicada a los servicios de migración, a los puertos y a los aeropuertos del país, agregó la fuente. Carves también interrogó al exhombre fuerte de Haití en la nueva residencia de éste en Montagne Noire, después que dejara el hotel, donde se hospedó desde el domingo tras su retorno al país. El exdictador abandonó el hotel, en el este de Puerto Príncipe, sin notificarlo a la justicia, por lo que el Juez le recordó que debe comunicar con 24 horas de anticipación 'cualquier cambio de domicilio', informó el periódico ‘Le Nouvelliste’. EFE