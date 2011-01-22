La presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture, afirmó que nuestro país tiene mucho interés en Asia, pues percibe en ese continente un 'gran potencial' para atraer turistas e inversiones. 'Todos los países asiáticos están en el punto de mira de Colombia', subrayó.

Lacouture, que asistió esta semana a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), una de las grandes citas del sector, ve en Asia 'un gran potencial de generar inversiones para Colombia' y de 'generar turistas' que viajen al país, circunstancia que puede ayudar a 'exportar productos colombianos a estos países'.

La presidenta de Proexport cree que 'la diversificación es necesaria' y que el país debe 'mirar a Asia', donde 'hay unas oportunidades enormes para Colombia'.

Esa visión -destaca- forma parte de una 'estrategia gubernamental' que debería permitir a Colombia convertirse en miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Colombia apuesta decididamente por el continente asiático, pero 'sin olvidar' sus 'principales' mercados, que 'son Europa y Latinoamérica'.

Prueba de ese interés es la participación de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, en el Foro de Turismo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebró esta semana en Camboya.

Lacouture indica que Colombia ya recibe turistas de países asiáticos como Japón y la India, aunque espera que 'la promoción permita generar muchos más'.

También han empezado a viajar a Colombia turistas de un mercado tan importante como China, si bien todavía resultan 'muy pocos', apunta la responsable de Proexport, quien confía en que se incrementen esas visitas.

Colombia -explica- ofrece una 'enorme diversidad' de atractivos turísticos, entre los que destaca el privilegio de ser 'el país más biodiverso del mundo'.

En su opinión, otro hecho significativo es que la imagen externa de nuestro país, tradicionalmente asociada al conflicto, ha cambiado 'muchísimo' para bien en los últimos años, lo que 'ha permitido que el mundo conozca que existen cosas positivas'.

'Tenemos unos índices de seguridad mucho más altos que otras ciudades de países desarrollados y que la gente no conoce'.

Entre enero y noviembre de 2010, un total de 1,66 millones de turistas extranjeros visitaron Colombia, un 11,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2009.

'La idea es que podamos continuar ese crecimiento. En Colombia en 2014 tenemos la meta de lograr 4 millones de turistas', concluyó.

EFE