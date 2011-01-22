HO/AFP Archivo

El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó ayer que no devolverá de inmediato los poderes especiales que le otorgó el anterior Parlamento, como le ha exigido la oposición, tras anunciar su disposición de recortar hasta mayo el plazo de 18 meses para que hiciera uso de esa prerrogativa.

'Yo no les voy a devolver la Ley Habilitante' , afirmó Chávez en un acto transmitido por televisión al referirse a los poderes extraordinarios que le concedió en diciembre la anterior Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, para que legislara sin control parlamentario hasta mediados de 2012.

'Yo lo que dije (el sábado) fue que estoy dispuesto a apurar mi trabajo para, sin sacrificar nada de las leyes habilitantes, acortar el tiempo de la Habilitante hasta mayo', sostuvo ayer el presidente.

Durante la presentación del informe de la gestión de su Gobierno en 2010, el pasado sábado en la nueva Asamblea Nacional, el presidente anunció que estaba dispuesto a devolver en mayo próximo a ese órgano los poderes especiales.

Ello, explicó, al calcular que para esa fecha ya habrá aprobado por decreto las leyes necesarias para afrontar la emergencia causada por las lluvias de finales del año pasado, que dejaron casi 40 muertos y unos 130.000 afectados.

La oposición parlamentaria agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática señaló que Chávez debería devolver de inmediato los poderes especiales para demostrar con ello su voluntad de abrir un diálogo político con todos los sectores nacionales.

Si el jefe del Estado 'quiere dar evidencia de buena fe debería dar instrucciones de que se derogue de inmediato' la Habilitante, dijo la diputada opositora María Corina Machado.

'Las leyes que se necesitan para atender a los damnificados cuentan con todo el apoyo' de la oposición para se aprobadas en la Asamblea, afirmó Machado. EFE

RCTV pide salir en cable

El director de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, informó ayer de que el medio ha presentado ante las autoridades de Venezuela una nueva solicitud para que se le permita trasmitir por cable y satélite en territorio venezolano.

'Esta mañana consignamos la documentación para volver a transmitir por cable', dijo Granier.