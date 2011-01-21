La minoría parlamentaria de oposición al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió hoy una amnistía para los llamados 'presos políticos', el fin de compras de armas, alzas de salarios, reducción de impuestos y cambio de funcionarios judiciales y electorales, entre otras demandas.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 165 miembros, dedicó este jueves la mayor parte de su sesión ordinaria, alrededor de cinco horas, a debatir el informe de gestión de 2010 presentado el sábado pasado por Chávez, en el que, con un inesperado tono conciliador, el mandatario tendió puentes al diálogo con la oposición.

Los diputados Omar Barboza y Miguel Rodríguez, entre otros, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza que cuenta con 65 de los 67 diputados opositores a Chávez, detallaron las reivindicaciones tras saludar que el gobernante les pidiera debatir y no actuar como enemigos.

'Pues bien, como dijo el presidente, debemos aprender a ser contrincantes y no enemigos, y presentar propuestas y aquí están', sostuvo Barboza en el debate del plenario. Barboza sumó a las demandas opositoras el establecimiento de un régimen de seguridad social 'universal, para todos, incluidos los desempleados', el alza de salarios y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constate 'in situ' denuncias de violación a la libertad expresión.

El legislador opositor propuso, asimismo, al oficialismo discutir y aprobar una llamada 'Ley de Amnistía para Presos y Perseguidos Políticos', que deje en libertad a opositores venezolanos que cumplen prisión por varias causas judiciales, entre ellas homicidios.

Esa ley beneficiaría también a los dos diputados opositores electos detenidos, que enfrentan procesos por corrupción y homicidio, indicó Barboza. Otro pedido de Barboza al Gobierno fue 'cancelar todas las compras previstas de armas de guerra, para invertir esos recursos en la solución de los problemas de la gente'.

El Gobierno de Chávez ha comprado en los últimos años aviones y helicópteros de guerra, fusiles a Rusia, por más de 3.000 millones de dólares, y patrulleros costeros y de altura a España, y ha anunciado su intención de adquirir, además, sistemas antimisiles y radares a Irán o Bielorrusia.

Por su parte, el diputado Rodríguez, periodista y antiguo presentador de televisión, pidió que se permita a las emisoras privadas regresar a la Asamblea para dar cuenta de los debates, que ahora son difundidos en exclusiva por el canal de televisión del Legislativo. Ismael García, del partido Podemos, que retiró su apoyo a Chávez y cuyos actuales dos diputados son aliados de la MUD, dijo que el gobernante quiere un Estado 'que no tiene nada que ver con lo que está en la Constitución, nada que ver con el modelo democrático'.

'Es un modelo de la época de los cavernícolas' y las corrientes de 'la izquierda democrática no llamamos a la gente para eso', dijo.

García añadió a las demandas la derogación de leyes aprobadas por la mayoría oficialista de la Legislatura anterior, que cesó a inicios de mes, porque estas persiguen un Estado comunal y para ello insisten 'en el falso dilema de socialismo versus capitalismo'. 'Este Estado comunal busca, por ejemplo -prosiguió-, que aquí haya elecciones de cuarto grado, cuando la Constitución de Venezuela solo permite las elecciones directas'.

En la réplica, los diputados oficialistas Héctor Navarro, Blanca Eekhout y Carlos Escarrá, de la mayoría de 98 escaños, sostuvieron que la oposición pretende 'defender a políticos presos hasta por homicidios y hacer creer que se trata de perseguidos por sus ideas'.

'No sé si lo hacen por dislexia o incontinencia (...), quieren desmantelar iniciativas legislativas de beneficio popular', sostuvo Escarrá, y lo desean 'porque así se los ordenan desde Estados Unidos', complementó Eekhout. 'No vimos a discutir aquí la agenda de los partidos de la oposición, que debe ser llevada a las calles. Díganle allá, a la gente, que desean derogar las leyes de todo lo que significa poder popular; sean sinceros y díganle que quieren la idea de la masa y no de pueblo organizado', remarcó Escarrá.