El gobierno de Estados Unidos recomendó 'enérgicamente' hoy a sus ciudadanos que no viajen a Haití por diversos motivos, entre los que menciona la delincuencia, el brote de cólera, los disturbios frecuentes y violentos en Puerto Príncipe y la limitada protección policial.

'El Departamento de Estado insta enérgicamente a los ciudadanos de Estados Unidos que eviten todos los viajes a Haití a menos que sean esenciales y sólo si ese viaje tiene el apoyo pleno de organizaciones con infraestructura sólida, opciones de evacuación y sistemas de cuidado médico', señaló un comunicado.

Según el Departamento de Estado, los estadounidenses que han viajado a Haití sin tal respaldo 'se han encontrado en peligro'. El comunicado advirtió de que sigue aumentado el número de víctimas de delitos violentos, incluidos el homicidio y los secuestros, en Puerto Príncipe.

'Nadie está a salvo de los secuestros, sea cual sea su ocupación, nacionalidad, raza, género o edad', sostuvo la nota. 'En numerosos casos durante el año pasado los viajeros que llegaron a Puerto Príncipe en vuelos desde EE.UU. fueron atacados y robados a poco de salir del aeropuerto'.

A todo esto se suma que las autoridades haitianas tienen 'capacidad limitada' para disuadir a los criminales o investigar los delitos, y las protestas, manifestaciones y disturbios han sido frecuentes tanto en la capital como en otras ciudades de Haití, agrega.