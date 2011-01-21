Obama1_0.jpg

El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, indicó que probablemente Obama optará a la reelección en el 2012.

'Yo creo que eso probablemente eso va a suceder', dijo Gibbs, pero subrayó que la campaña de Obama no será oficial hasta que el mandatario no inicie los trámites ante la Comisión Federal Electoral en los próximos meses.

Los niveles de aprobación de Obama escalaron a 53%, unos ocho puntos porcentuales más que en diciembre, publicó el jueves una encuesta de Wall Street Journal y NBC News. A dos años de la histórica toma de posesión de Obama, un creciente número de estadounidenses vislumbra una recuperación de la economía en los próximos años, aunque expresa su preocupación por el alto nivel de desempleo, ahora en 9,4%, según el sondeo.

Las mejoras en la imagen del presidente, que también contagiaron al Partido Demócrata, colocan a Obama en una mejor posición de la esperada por muchos analistas, luego que sus rivales Republicanos tomaron control de la Cámara de Representantes al principio de enero.