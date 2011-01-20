La tumba de un gobernante de la cultura preincaica Sicán de unos 1.200 años de antigüedad fue hallada recientemente en el santuario arqueológico de Las Ventanas, en la región peruana de Lambayeque, informó hoy el director del proyecto, Carlos Elera.

'Se trata de un individuo sentado sobre una litera, un fardo funerario, en el que se ha localizado in situ una corona, una máscara y una serie de objetos que lo acompañan', explicó Elera a Efe desde Lambayeque.

Uno de los objetos hallados más interesantes para el arqueólogo es una botella representando al fardo funerario que lo acompaña, pues ambos están mirando hacia la esquina suroeste del templo, lo cual tiene 'una connotación simbólica notable'.

También se ha descubierto una corona de cobre dorado con un apéndice de jaguares -con colgantes típicos de los personajes de elite de esa región-, una máscara con ojos alados, puntas de lanza y de flechas, entre otros artefactos. Tanto el fardo funerario del noble, como la mayoría de los objetos, están todavía en proceso de ser desenterrados por los arqueólogos, una labor que Elera calcula les tomará tres semanas más.

Se trata de la primera tumba encontrada en la huaca de Las Ventanas y la segunda vez que se documenta el hallazgo de un individuo en litera desde 1992, cuando se encontró un fardo similar en la denominada huaca del Oro, también de la cultura Sicán.

La litera, en las antiguas culturas peruanas y hasta el siglo XVI, era un símbolo de estatus para los nobles que se hacían cargar en ellas para demostrar su poder en cierta actividad, recordó Elera, pero fueron prohibidas en la Colonia para acabar con la estructura de poder vigente.

En su calidad de director del Museo de Sicán y jefe del proyecto arqueológico, Elera pidió a las autoridades locales que se levante una pared de piedra de 2.5 kilómetros en torno a la huaca para evitar que el río La Leche, distante a sólo 70 metros del lugar, inunde la zona de excavaciones con las lluvias torrenciales que se anuncian para febrero próximo.

Además, demandó una serie de trabajos de limpieza y de cambio de cauce del río para proteger esta importante necrópolis del norte peruano.