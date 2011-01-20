© MASIERO ALAIN/CORBIS SYGMA Archivo

Sargento de EU fue hallado culpable de exponer a otros al sida

El sargento de la Fuerza Aérea de EU David Gutiérrez fue declarado ayer culpable de exponer a varias parejas sexuales al sida, ya que les ocultó su enfermedad y practicó sexo sin protección con ellas. Gutiérrez fue condenado por siete cargos de agresión sexual agravada y por desobedecer la orden de comunicar a sus parejas que era portador de la enfermedad de transmisión sexual. EFE

Cámara aprueba una medida para revocar la reforma sanitaria

La Cámara de Representantes de EU, bajo el control republicano, aprobó ayer una medida para desmantelar la reforma del sistema de salud aprobada el año pasado, en medio de denuncias de que su revocación será un 'desastre' para la economía. Con 245 votos a favor y 189 en contra, la medida se aprobó sobre líneas partidistas tras un álgido debate que repitió lo mismo que en 2010. EFE

Usan imagen de Pablo Escobar para felicitar en el Año Nuevo en ciudad ucraniana

Los habitantes de la ciudad ucraniana de Járkov se han visto sorprendidos con una pancarta publicitaria con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar acompañada de una felicitación con motivo del Año Nuevo. Según el diario digital Kommersant.net, la pancarta cuelga de un edificio de la calle Pushkin, en la pared de una farmacia, y se desconoce quién contrató el espacio publicitario. 'Feliz Año Nuevo, habitantes de Járkov', puede leerse en el anuncio, en el que aparece una imagen del narcotraficante saludando con la mano a la cámara, extraída del documental de National Geographic 'Situación crítica: Matar a Pablo Escobar'. Los medios supieron de la existencia de esta pancarta por unos comentarios en un foro de Internet donde un usuario colgó una foto del anuncio. EFE