El ex presidente Fidel Castro destacó en un artículo que Cuba y su revolución socialista 'siguen en pie' a pesar de Estados Unidos y su bloqueo 'cruel y despiadado', donde admite que los revolucionarios cubanos han cometido errores pero 'jamás' el de la traición, el engaño al pueblo o los abusos de poder.

En varios medios cubanos publicaron la reciente de las 'Reflexiones' de Fidel Castro, titulada 'Es hora ya de hacer algo' a propósito de la crisis alimentaria mundial donde también repasa y hace un recordéris de la historia de Cuba.