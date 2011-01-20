El ex presidente Fidel Castro destacó en un artículo que Cuba y su revolución socialista 'siguen en pie' a pesar de Estados Unidos y su bloqueo 'cruel y despiadado', donde admite que los revolucionarios cubanos han cometido errores pero 'jamás' el de la traición, el engaño al pueblo o los abusos de poder.
En varios medios cubanos publicaron la reciente de las 'Reflexiones' de Fidel Castro, titulada 'Es hora ya de hacer algo' a propósito de la crisis alimentaria mundial donde también repasa y hace un recordéris de la historia de Cuba.
'Cuba existe y sigue en pie, a solo 90 millas de Estados Unidos, librando su heroica lucha', escribió Fidel Castro, de 84 años, quien resaltó que la revolución socialista se mantiene vigente después de haber visto a 11 presidentes estadounidenses, entre otros episodios.
'También pasaron todos los Gobiernos que fueron cómplices de los crímenes de Estados Unidos contra Cuba, y nuestra Revolución se mantiene en pie. Desapareció la URSS, y la Revolución siguió adelante. No se llevó a cabo con permiso de Estados Unidos, sino sometida a un bloqueo cruel y despiadado', relató Castro.