Una mujer nigeriana embarazada con 34 semanas de gestación ha sido detenida en España con más de un kilo de cocaína en el interior de su cuerpo, informaron ayer fuentes policiales.

La mujer tuvo que ser operada para salvar al bebé después de sufrir convulsiones mientras viajaba en un vuelo de Madrid a Palma de Mallorca, en el archipiélago mediterráneo de las Islas Baleares.

El bebé se encuentra en buen estado en un hospital de Palma de Mallorca, mientras que la madre ha ingresado en el módulo de detenidos de otro centro hospitalario de esa ciudad.

La mujer viajaba a Palma de Mallorca en un avión a las 10:00 p.m., con su hijo menor, cuando en pleno vuelo comenzó a sentir convulsiones.

Al aterrizar, fue trasladada al hospital de Son Llatzer, donde los médicos certificaron que la mujer estaba embarazada y, además, llevaba 15 bolas con cocaína en la vagina.

En una exploración radiológica posterior se averiguó que, además, la mujer tenía otros objetos extraños en el estómago y en los intestinos, por lo que fue avisada la Policía.

Para evitar algún daño al niño, los médicos decidieron extraer el bebé a la embarazada, que después arrojó otras 53 bolas con cocaína que había ingerido.

La mujer fue detenida por un presunto delito de tráfico de drogas. EFE