Anonymous/AP Archivo particular

La congresista demócrata Gabrielle Giffords se recupera gradualmente de la grave herida que sufrió en el tiroteo de Tucson (Arizona) y será trasladada mañana a un centro de rehabilitación en Houston, según su madre.

'Hay un equipo de especialistas médicos trabajando en ello, entre ellos cirujanos militares que se especializan en heridas de bala en la cabeza. Quieren comenzar una rehabilitación agresiva inmediatamente', escribió la madre de Giffords, Gloria, en un correo electrónico enviado a amigos y publicado ayer por la cadena CNN.

El hospital en el que está ingresada la congresista, el Centro Médico Universitario de Tucson, no ha confirmado aún el posible traslado.

Giffords, que el 8 de enero fue víctima de un tiroteo en el que murieron seis personas y otras catorce quedaron heridas, ha registrado un progreso considerable en los últimos días, en los que su estado ha pasado de ser 'crítico' a 'serio'.

La congresista ha respondido positivamente a una operación en el ojo, puede respirar por sí misma sin ayuda del tubo que usó los primeros días y es capaz de reconocer a su marido, el astronauta Mark Kelly, cuando él le visita.

En una entrevista con la cadena local Kvoa, Kelly aseguró el martes que Giffords estaba preocupada por su integridad personal mucho antes de ser herida en el acto público con votantes.

'Hemos hablado de ello varias veces. Ella sentía que había una posibilidad de que pasara lo que pasó, porque había habido amenazas contra ella y otros miembros del Congreso', dijo su marido. EFE