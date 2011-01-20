Ramon Espinosa/AP AP

El derrocado dictador de Haití Jean-Claude Baby Doc Duvalier (1971-1986) espera ser elegido presidente del país, luego de regresar a Puerto Príncipe hace tres días tras 25 años de exilio, dijo este miércoles su portavoz a la AFP.

'Necesitamos hacer todo para que las elecciones sean anuladas y se realicen nuevas elecciones en las que Duvalier pueda presentarse', dijo Henry Robert Sterlin, un exembajador haitiano en Francia.

Después, '¡bingo!', sería reelegido, agregó Sterlin, quien se presentó a sí mismo como portavoz de Duvalier.

El derrocado dictador de 59 años, quien huyó de Haití en 1986 en medio de una revuelta popular contra su gobierno de mano dura, sorprendió a los haitianos con su regreso al país el pasado domingo.

Pese a su gobierno represivo, aún goza de algo de apoyo en el país, en tanto hay temores de que se aproveche de la inestabilidad política en Haití tras las cuestionadas elecciones del 28 de noviembre.

Los observadores internacionales dijeron que los comicios para elegir sucesor del presidente René Preval estuvieron minados por irregularidades y fraude, y sugirieron una revisión de los resultados.

Cuatro haitianos demandaron ayer a Baby Doc por presunta tortura, exilio forzado y detención arbitraria durante sus 15 años en el poder, dijo una de las demandantes, exportavoz de la ONU.

quieren cerrar frontera

Un ministro dominicano sugirió ayer el cierre total de la frontera con Haití ante la imprevisible situación del vecino país por el sorpresivo retorno del exdictador Jean Claude Duvalier.

El presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate de la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, con rango de ministro, opinó que así se evitaría la repercusión en la República Dominicana de un posible desorden civil en Haití. EFEPuerto Príncipe. El derrocado dictador de Haití Jean-Claude Baby Doc Duvalier (1971-1986) espera ser elegido presidente del país, luego de regresar a Puerto Príncipe hace tres días tras 25 años de exilio, dijo este miércoles su portavoz a la AFP.

'Necesitamos hacer todo para que las elecciones sean anuladas y se realicen nuevas elecciones en las que Duvalier pueda presentarse', dijo Henry Robert Sterlin, un exembajador haitiano en Francia.

Después, '¡bingo!', sería reelegido, agregó Sterlin, quien se presentó a sí mismo como portavoz de Duvalier.

El derrocado dictador de 59 años, quien huyó de Haití en 1986 en medio de una revuelta popular contra su gobierno de mano dura, sorprendió a los haitianos con su regreso al país el pasado domingo.

Pese a su gobierno represivo, aún goza de algo de apoyo en el país, en tanto hay temores de que se aproveche de la inestabilidad política en Haití tras las cuestionadas elecciones del 28 de noviembre.

Los observadores internacionales dijeron que los comicios para elegir sucesor del presidente René Preval estuvieron minados por irregularidades y fraude, y sugirieron una revisión de los resultados.

Cuatro haitianos demandaron ayer a Baby Doc por presunta tortura, exilio forzado y detención arbitraria durante sus 15 años en el poder, dijo una de las demandantes, exportavoz de la ONU.

quieren cerrar frontera

Un ministro dominicano sugirió ayer el cierre total de la frontera con Haití ante la imprevisible situación del vecino país por el sorpresivo retorno del exdictador Jean Claude Duvalier.

El presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate de la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, con rango de ministro, opinó que así se evitaría la repercusión en la República Dominicana de un posible desorden civil en Haití. EFE

Sobre Duvalier

Duvalier gobernó Haití de 1971 a 1986 como sucesor de su padre, François Duvalier, quien lo había hecho desde 1957.

Los Duvalier lideraron un régimen al que se considera responsable de numerosos crímenes y del desvío de sumas millonarias pertenecientes a los fondos del Estado.

En 1987, ‘Baby Doc’ fue juzgado ante un tribunal por una demanda civil por el presunto desvío en beneficio propio de 120 millones de dólares de fondos del Estado.