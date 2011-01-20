Walter Bieri/AP Archivo particular

La policía suiza detuvo ayer al exbanquero suizo Rudolf Elmer, que esta semana entregó a Wikileaks dos discos compactos con datos bancarios de importantes clientes que supuestamente engañaron al fisco de sus países.

La detención se produjo después de que Elmer fuera juzgado ayer en un tribunal de distrito de Zúrich por haber violado el secreto bancario suizo al haber entregado también a Wikileaks informaciones hace un unos años.

Según la fiscalía de Zúrich, la detención se debe a que se ha abierto un nuevo caso penal contra el antiguo banquero por 'sospechas de infracción de la ley bancaria'.

La razón directa del nuevo arresto del exbanquero son los dos discos que entregó el lunes en Londres a Julián Assange. EFE