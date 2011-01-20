Las aerolíneas chilena LAN y la brasileña TAM anunciaron este miércoles que entre julio y octubre concretarán la fusión anunciada en 2010, luego de firmar un acuerdo que establecerá la estructura organizacional de la nueva compañía aérea que resultará de esta unión.

'Se espera que el cierre de esta transacción se produzca dentro de seis a nueve meses', indica un comunicado difundido este miércoles por LAN. 'Estamos muy contentos al dar este nuevo e importante paso en la asociación con TAM. Compartimos con nuestros amigos de TAM el gran desafío de hacer realidad nuestros anhelos de crear juntos uno de los grupos de líneas aéreas líderes en el mundo', dijo al respecto Enrique Cueto, presidente de LAN.

La nota anuncia además la firma de un convenio de carácter 'vinculante' que permitirá una nueva estructura organizacional para el nacimiento de Latam Airlines Group S.A. que será el nombre de la nueva compañía aérea que nacerá de la fusión de LAN y TAM.

'Confiamos que, luego de todas las aprobaciones requeridas, podremos ofrecer incluso más ventajas a nuestros clientes, trabajadores y accionistas', agregó Cueto. La fusión convertirá a Latam Airlines en la compañía aérea más importante de América Latina que valdrá unos 14.500 millones de dólares y dominará 6% del transporte aéreo mundial.

Latam podrá brindar servicios de pasajeros a 115 destinos en 23 países y de transporte de carga a todo el mundo. Más de 45 millones de pasajeros y 832.000 toneladas de carga fueron trasladados por las dos empresas el año pasado.