Las autoridades de una de las ciudades de California con más accidentes de tránsito relacionados con conductores ebrios contemplan una idea novedosa para mantener fuera de las calles a los automovilistas con antecedentes de manejar con copas de más: someterlos a la vergüenza pública en Facebook.

Un concejal de Huntington Beach propuso que la policía comience a publicar en la red social las fotografías de aquellos conductores que han sido detenidos más de una vez por conducir en estado de ebriedad.

La medida ha causado polémica entre los defensores de la vida privada y se ha topado con cierta resistencia entre la Policía, que teme que ello no sea tan efectivo como parece y que en cambio afecte la imagen pública y la eficiencia del Departamento. 'Si es necesario hacer pasar vergüenza a la gente para salvar vidas, yo estoy dispuesto', dijo Devin Dwyer, el concejal autor de la propuesta. 'Espero que impida que otros se sienten al volante en estado de ebriedad'.

Bajo la propuesta, que sería sometida a votación el martes por la tarde, las fotos de los infractores reiterados aparecerían en Facebook. Huntington Beach, una ciudad de 200.000 habitantes conocida como una meca de los surfistas y con un centro lleno de bares, es la primera entre 56 poblaciones de California de tamaño similar por el número de accidentes de tránsito fatales causados por borrachos. En 2009 hubo 195 muertos o heridos en esa clase de accidentes.

Ese mismo año, 1.687 personas fueron arrestadas por conducir en estado de ebriedad. Randall Bertz, un abogado y ex policía que defiende a los acusados en esos casos, dijo que colocar las fotos en Facebook es una violación de la intimidad y difícilmente disuadirá a los borrachos consuetudinarios.

'Tendrá un impacto negativo sobre las relaciones entre los vecinos, la Policía y la municipalidad', dijo. '¿Cuál es el próximo paso? ¿Obligar a los borrachos a andar con carteles? ¿Flagelarlos en público?'

La Policía también se opone a la propuesta de Dwyer. El vocero, teniente Russell Reinhart, dijo que su página en Facebook lanzada en noviembre ha resultado un medio valioso para obtener denuncias.