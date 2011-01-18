El consejero delegado y cofundador de Apple, Steve Jobs, anunció hoy una nueva baja médica con la que, aunque permanecerá 'involucrado en las decisiones estratégicas' de la compañía, ha arrojado nuevas dudas acerca del delicado estado de salud.

En un comunicado enviado por correo electrónico a sus empleados, Jobs, de 55 años, explicó que el consejo de dirección de Apple le había otorgado 'un permiso temporal para concentrarse en su salud', pero que 'continuaría como consejero delegado'.

En la nota informó que deja a Tim Cook, jefe de operaciones de Apple, al cargo de la empresa durante su ausencia, como había hecho en anteriores ocasiones.

'He pedido a Tim Cook que se haga responsable de todas las operaciones diarias. Tengo una gran confianza en que Tim y el resto del equipo ejecutivo harán un fantástico trabajo ejecutando los excitantes planes que tenemos para 2011', agregó Jobs.

Por último, se despide afirmando que espera 'estar de vuelta tan pronto como pueda', sin ofrecer más precisiones acerca de los problemas de salud a los que se enfrenta.

'Mientras tanto, mi familia y yo apreciamos profundamente el respeto a nuestra privacidad', concluyó.

Poco después de conocerse el anuncio de Jobs, las acciones de Apple caían un 7 por ciento en la bolsa de Fráncfort, la única plaza europea en la que cotiza.

Los mercados financieros permanecen cerrados hoy en EE.UU. con motivo de la celebración del nacimiento de Martin Luther King.

Mientras tanto, los rumores ya han comenzado entre los inversores ante la escueta nota de Jobs y la ausencia de una fecha de regreso, especialmente al recordar la 'delgadez' mostrada por el empresario en su última aparición pública.

La empresa dirigida por Jobs, la mayor de tecnología del mundo, tiene previsto anunciar los ingresos del último trimestre mañana martes.

Jobs, quien superó un cáncer de páncreas en 2004, ya solicitó una baja médica en enero de 2009 para tratar algunos 'desequilibrios hormonales', aunque luego se conoció que se había sometido a un trasplante de hígado en abril de ese año en un hospital de Tennessee en EE.UU.

El cofundador de Apple retomó su actividad al frente de la compañía informática con sede en Cupertino, California, en septiembre de 2009, y desde entonces ha presentado los nuevos iPhone y Ipad.

La revista estadounidense Fortune nombró en 2009 'empresario de la década' a Steve Jobs, quien ha conseguido multiplicar por 34 el valor de la compañía, que rondaba los 5.000 millones de dólares en 2000 y hoy alcanza los 170.000 millones, por encima de Google.

Jobs cofundó Apple en 1976 y la abandonó en la década de los ochenta, para retomar la dirección desde mediados de la década de los noventa y así convertirla en un gigante del sector tecnológico y una de las compañías más rentables del mundo.

El directivo es uno de los empresarios más acaudalados de Silicon Valley y, según los últimos cálculos de la revista Forbes, su patrimonio alcanza los 5.100 millones de dólares e incluye, además de los títulos de su empresa, un importante paquete en el grupo Disney

Uno de los últimos proyectos de Jobs es el diario digital para iPad, The Daily, en el que colaboraba con el magnate de la comunicación Rupert Murdoch, y para cuya presentación el próximo miércoles 19 en San Francisco, estaba prevista la asistencia del cofundador de Apple.

La pasada semana, sin embargo, se anunció que la presentación del nuevo periódico digital se había pospuesto por varias semanas. EFE