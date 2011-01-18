ARCHIVO

Las relaciones de España y Colombia pasan por el 'mejor momento', afirmó hoy el nuevo embajador colombiano en Madrid, Orlando Sardi de Lima, quien habló de la posibilidad de que el presidente de su país, Juan Manuel Santos, realice una visita 'en el próximo futuro'.

'España y Colombia, desde hace muchísimos años, tienen una excelente relación, convenios de cooperación de todo tipo y lo que queremos es mantenerlos, fortalecerlos y continuar con esta excelente hermandad que nos caracteriza desde hace tantos años', declaró a Efe Sardi de Lima.

El embajador presentó el pasado día 10 las cartas credenciales al rey Juan Carlos I como nuevo representante diplomático de Colombia en España.

Sardi de Lima señaló que, durante la audiencia que mantuvo con el Rey, el monarca le 'ha cursado una invitación' para una visita a España del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

El mandatario colombiano visitó España el pasado julio como presidente electo.

Según el embajador, 'estamos coordinando lo pertinente para hacerla (una visita oficial) en el próximo futuro'.

Nacido en Santiago de Cali, casado y padre de tres hijos, el nuevo embajador es ingeniero agrícola y experto en comercio exterior.

Colaboró en la campaña electoral de Santos a la Presidencia junto al ex embajador en Madrid Carlos Rodado Noriega, a quien ha relevado en el cargo.

Asimismo, Sardi de Lima ha sido gerente del Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexport) de Colombia y del Instituto Colombiano de Mercadeo Agropecuario (Idema), entre otras responsabilidades.

Su experiencia en el terreno económico y sus conocimientos sobre comercio exterior apuntan a que las relaciones entre los dos países se estrecharán aún más, cuando España es uno de los principales inversores en Colombia.

El entonces presidente electo, Juan Manuel Santos, animó el pasado julio en Madrid a las empresas españolas a invertir en su país en sectores como la energía, la biotecnología y la alimentación.

Según fuentes del Gobierno español, España es el segundo país inversor en Colombia, con una inversión acumulada de las empresas españolas que rebasa los 4.300 millones de euros (algo más de 5.700 millones de dólares).

En España tienen residencia legal casi 300.000 colombianos, una de las comunidades extranjeras más numerosas, sólo superada por marroquíes, ecuatorianos y rumanos. EFE