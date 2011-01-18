FETHI BELAID/AFP AFP

La Policía reprimió hoy decenas de protestas en diferentes puntos de la capital tunecina contra la composición del nuevo Gobierno de transición del país, que integra a seis ministros del partido del presidente huido, según constató Efe.

En la popular avenida Habib Burguiba, en el centro de Túnez, cerca de un centenar de personas intentaron formar una manifestación que fue disuelta a los pocos minutos por las fuerzas policiales con el lanzamiento de gases lacrimógenos.

Los manifestantes se dispersaron por las calles adyacentes perseguidos por decenas de agentes policiales, que cargaron también con porras, aunque no se escucharon disparos.

Al mismo tiempo, en otros puntos de la capital, una veintena de protestas y concentraciones espontáneas contra el nuevo Gobierno fueron disueltas igualmente por las fuerzas antidisturbios, indicaron a Efe habitantes de diversos barrios.

Un grupo de cientos de manifestantes se concentró ante las puertas de la catedral de Túnez, al final de la avenida Burguiba y la Policía cargó igualmente sobre ellos.

En estos momentos, el caos vuelve a reinar en el centro de la ciudad, donde nubes de gases lacrimógenos se observan en varias zonas, sobrevoladas por helicópteros policiales.

Numerosas páginas de internet y redes sociales llamaron hoy a los tunecinos a manifestarse contra la presencia de miembros de la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), el partido del presidente huido, Zine el Abidine Ben Alí, en puestos clave del nuevo Gobierno anunciado ayer por el primer ministro, Mohamed Ghanuchi.

Doce de los 19 ministros del nuevo Ejecutivo que debe pilotar la transición hasta la convocatoria de elecciones son miembros del RCD, que ocupó durante décadas todos los resortes del poder en el país.

El Gabinete incluye por primera vez a los dirigentes de los tres partidos de oposición legal, además de a representantes sindicales y de los movimientos sociales.

Los cientos de personas que intentan manifestarse por la capital gritan consignas contra el nuevo Gobierno y demandan la disolución del RCD.

Los partidos de oposición ilegal, principalmente islamistas y comunistas, criticaron también hoy duramente la composición del Ejecutivo de transición y convocaron igualmente a manifestarse a los tunecinos.EFE