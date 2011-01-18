EFE

El Gobierno de Haití guardaba hoy silencio ante la inesperada llegada del ex gobernante Jean-Claude Duvalier, mientras desde la oposición se denunció la posibilidad de que haya habido 'complicidad' de parte de las autoridades.

Hasta ahora no hubo un pronunciamiento oficial respecto a la presencia de 'Baby Doc' en Haití, que ha motivado que Amnistía Internacional reclame al Gobierno haitiano su detención. Al respecto, una fuente gubernamental, que pidió no ser identificada, dijo a Efe que la detención de Jean Claude Duvalier 'podría complicar la gestión gubernamental', al crear tensiones entre quienes reclaman justicia y quienes afirman que los delitos de que se le acusa han prescrito.

'Detenerlo sería añadir otro elemento complicado a nivel interno para un gobierno que ya tiene complicaciones internacionales', expresó la fuente en referencia a las presiones externas que afronta el gobierno haitiano por la crisis electoral que vive el país.

Los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del 28 de noviembre han sido denunciados como fraudulentos por la oposición y la segunda vuelta electoral prevista para este mes ha sido aplazada.

Después de 25 años de exilio en Francia, 'Baby Doc', que gobernó de 1971 a 1986 como heredero de su padre, Francois Duvalier, 'Papa Doc', iniciador de un régimen al que se considera responsable de la muerte de miles de opositores y de la desviación de recursos significativos del país durante 29 años, regresó ayer a Puerto Príncipe por sorpresa.

Según medios locales, a su llegada dijo que el motivo de su presencia en el país era 'ayudar' a la nación. 'Hay gente que reclama justicia y también están los leales duvalieristas, que dicen que el tiempo para una persecución judicial prescribió porque las acusaciones que pesan sobre él ya han sobrepasado diez años', explicó la fuente gubernamental.

Además, recordó que los abogados de Duvalier sostienen que ha vencido el plazo de las víctimas para reclamar acciones judiciales. En cuanto a la interpretación política de la llegada del ex mandatario, opinó que su presencia en el país 'no va a tener en el fondo incidencia política real'.

'Para mi es un tema que tiene una importancia mediática, sí. Sin embargo, mañana ya no se va a hablar de esto. Su esposa ha dicho que vinieron por tres días', declaró. La fuente destacó que sus seguidores ni siquiera prepararon un 'recibimiento a su líder' y sólo algunos grupos de jóvenes se concentraron en el aeropuerto ante la noticia de su llegada.

En su opinión, se trataba más bien de curiosos que, al mismo tiempo, reivindicaban el retorno del ex presidente Jean Bertrand Aristide, también exiliado.

Sobre la salida de Francia del ex gobernante, indicó que Duvalier disponía de un pasaporte diplomático que al parecer estaba vencido, por lo que necesitaba un documento de la embajada haitiana en París. La fuente, que consideró poco probable que tuviera ese documento, señaló que ello indicaría que las autoridades francesas conocían su viaje y facilitaron su salida sin informar a las haitianas.

'Mucha gente interpreta que las aduanas francesas sabían que venía', agregó.

Por su parte, Evans Paul, dirigente de la Confederación Unidad Democrática (KID), quien fue preso político durante el régimen de Jean-Claude Duvalier, 'Baby Doc', mostró su sorpresa ante la llegada del ex gobernante y se pregunto si no hubo 'complicidad' de la comunidad internacional y del gobierno para facilitar este retorno.

Tras subrayar que la de Duvalier es 'una historia de sangre, robo y humillación', el responsable de KID opinó que en el contexto actual su llegada puede contribuir a la 'distracción' política y de esa manera 'puede servir a la causa' del presidente René Préval 'durante un tiempo corto'.

Por su parte, el dirigente de la Fusión de los Socialdemócratas (Fusion) Víctor Benoit se declaró seguro de que Duvalier regresó con el apoyo del gobierno y para 'hacer política'.

'Entró de forma oficial, lo que significa que llegó con el apoyo del actual poder y del propio presidente Préval. ¿Con qué objetivo? No se sabe', dijo Benoit. 'Me sorprendió mucho. El país no estaba preparado' para este acontecimiento, pero ahora, 'es un dato de la vida política que debemos considerar'.

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al gobierno haitiano que ponga a Duvalier a disposición de la justicia, pues las 'sistemáticas y generalizadas violaciones de los derechos humanos cometidas en Haití' durante su régimen 'representan crímenes contra la Humanidad', dijo Javier Zúñiga, asesor especial de esta organización.