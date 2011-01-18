EFE

El capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán cumple este miércoles diez años de su fuga de un penal y ha pasado de reo a ser uno de los hombres más ricos de México, país al que tiene asolado por la guerra que libra contra sus rivales del narcotráfico.

Guzmán se escapó el 19 de enero de 2001 del penal de Puente Grande escondido en un carrito de lavandería, dicen unos, o a bordo de un auto patrulla después de corromper a policías y funcionarios, aseguró a Efe la periodista Anabel Hernández, autora del libro 'Los señores del narco' (Grijalbo).

Su huida del penal fue calificada por el entonces presidente mexicano Vicente Fox como un 'gol' contra su administración que había comenzado el 1 de diciembre de 2000, pero Anabel Hernández asegura que ese Gobierno recibió 20 millones de dólares a cambio de la fuga.

Desde que huyó de la cárcel, 'El Chapo', apodo que significa chaparro o pequeño, se hizo famoso por su enorme poder corruptor, su violencia y su fortuna: mil millones de dólares, según la revista Forbes. La revista 'Time' lo ubicó en 2009 entre los 100 hombres más influyentes del mundo.

Además, como suele suceder con este tipo de criminales, se le atribuye una agitada vida amorosa. La Fiscalía mexicana le ha puesto precio a su cabeza, 30 millones de pesos (2,5 millones de dólares), y Estados Unidos ofrece otros 5 millones por su captura. Y tras los pasos de Joaquín Guzmán Loera, capo del cártel de Sinaola, andan unos 45.000 soldados y 20.000 agentes destinados a la guerra contra los carteles de México.

Diversas voces ubican a 'El Chapo' Guzmán en varios puntos del país e incluso fuera de México.

El arzobispo Héctor González Martínez dio en 2009 el santo y seña de este hombre: 'El Chapo' vive 'más adelante de Guanaceví', un municipio de más de 10.000 habitantes del norteño estado de Durango. Por esos rumbos, en el municipio de Tamazula, se cree que el Ejército mexicano estuvo cerca de apresarle cuando en 2009 descubrió un enorme laboratorio de drogas sintéticas.

Pero también se dice que ha estado en 'El Paraíso', una región del departamento hondureño de Copán, según reveló en 2010 el ministro hondureño de Seguridad, Óscar Álvarez, o dirigiendo sus operaciones ilícitas desde Guatemala. La vida de Guzmán, que tiene unos cincuenta años y solamente tres cursos de instrucción escolar, ha sido relatada en varios libros sobre el narcotráfico en México y exaltada en los llamados 'narcocorridos'.

Su habilidad para huir de cercos policiales y militares, según versiones periodísticas, va pareja con su 'generosa' mano que distribuye millones de dólares entre autoridades.

'Las declaraciones ministeriales pintan a 'El Chapo' tétricamente fascinante (...), porque es impresionante la capacidad de convencimiento, de seducción y después de terror que era capaz de ejercer sobre los custodios (en el penal de Puerta Grandes) para que hicieran lo que él quería', dijo la periodista Hernández a Efe.

Al cartel de Sinaloa se le considera responsable de corromper a altos funcionarios, como el ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano, a quien la Fiscalía acusó en 2008 de recibir medio millón de dólares mensuales de esa banda criminal.

Aunque ha salvado varias veces la vida, 'El Chapo' ha sufrido a lo largo de su carrera criminal la pérdida de familiares, un hijo y un hermano, y de amigos cercanos, y ha visto caer a varios de sus aliados y de sus más acérrimos rivales, lo que le ha despejado el área.