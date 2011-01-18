Una ciudadana brasileña deberá pagar los 6.000 euros (7.800 dólares) que le pide la Fiscalía de Guipúzcoa (País Vasco, España), acusada de inducirse un aborto mediante la ingestión de pastillas cuando estaba embarazada de seis meses.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a los días 2 y 3 de septiembre de 2009, cuando la procesada, que entonces tenía 27 años, y había superado las 26 semanas de gestación, presuntamente tomó diez cápsulas de un fármaco que provocó la expulsión del feto, aún con vida, en el inodoro del Hospital al que acudió.

El feto no sufría 'anomalías ni alteraciones incompatibles con la vida', dice el informe judicial. Tras ingerir este fármaco, la mujer acudió al Servicio de Urgencias de Ginecología del Hospital Donostia y, a consecuencia de la ingestión de este fármaco presuntamente expulsó el feto en un inodoro.

Los profesionales de este servicio médico recuperaron el feto 'aún con vida', aunque falleció un cuarto de hora más tarde debido a una falta de aporte de oxígeno a los tejidos y a lo prematuro del parto.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de aborto provocado por el que reclama dicha multa a la procesada.