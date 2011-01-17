CARL DE SOUZA/AFP Carl de Souza/AFP

El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, en libertad condicional a raíz de su proceso de extradición a Suecia, recibió hoy de manos de un banquero suizo dos discos compactos con los detalles de las cuentas bancarias de 2.000 personalidades ricas y famosas sospechosas de evasión fiscal.

En una rueda de prensa en Londres, el banquero Rudolf Elmer entregó los discos a Assange antes de volver a Suiza, donde será sometido a juicio acusado de robar información de un banco.

Si bien no dio nombres, Elmer afirmó que los discos compactos tiene información de unos cuarenta políticos y que los titulares de las cuentas proceden de 'todas partes' del mundo.

Elmer, ex ejecutivo del Julius Baer Bank, uno de los principales bancos de Suiza, dijo que quería dar a conocer la información para educar a la sociedad.

'Yo creo como banquero que tengo el derecho de plantarme si hay algo que está mal', resaltó el banquero.

'Estoy en contra del sistema. Sé como funciona el sistema y conozco el día a día del negocio. Desde ese punto de vista, quería hacer saber a la sociedad lo que yo sé', puntualizó.

Assange dijo hoy que los nombres de los titulares de las cuentas bancarias serán publicados en WikiLeaks en unas dos semanas, una vez verificados todos los datos, y que puede facilitar parte de los datos a la oficina contra el fraude en el Reino Unido.

Está claro que Elmer es un 'denunciante de buena fe', por lo que 'tengo el deber de apoyarle en esto', agregó Assange.

'Elmer ha venido luchando en este caso durante cinco años para, de una forma u otra, llamar la atención sobre estos datos. Está claro que tiene algo muy importante que decir sobre esto', afirmó el periodista, que dijo que su portal apenas ha divulgado un 2,3 por ciento de los 250.000 cables diplomáticos de EEUU pero que trabaja para divulgar más material.

El director de WikiLeaks cumple una libertad bajo fianza y condicional a raíz de una solicitud de extradición solicitada el mes pasado por Suecia, país que le quiere interrogar por supuestos delitos de agresión sexual cometidos el pasado agosto en ese país.

El portal de Assange ha revelado numerosos cables confidenciales del Gobierno de Estados Unidos.

Elmer fue despedido del Julius Baer Bank en el año 2002 después de trabajar ocho años como jefe de operaciones de la institución bancaria en las islas Caimán. EFE