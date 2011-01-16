RODRIGO BUENDIA/AFP MUNcorrea.jpg

Rafael Correa cumplió cuatro años en el poder

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumplió ayer cuatro años en el poder, una marca que ningún mandatario alcanzaba desde 1996, y en ese período ha impulsado un proyecto de izquierda que ha alejado al país de Estados Unidos y de los mercados de capitales..

Presidente interino dice que nadie será excluido

El nuevo presidente interino de Túnez, Fued Mebaza, aseguró ayer que ningún tunecino será excluido del proceso político que debe abrirse después de que el anterior jefe del Estado, Zine el Abidine Ben Alí, abandonase el país forzado por las revueltas populares. EFE

Toledo se consolida como favorito a la presidencia

El expresidente Alejandro Toledo se consolida como el más firme candidato a ganar las elecciones presidenciales peruanas de abril próximo, al cosechar un 27% de las preferencias electorales en un sondeo nacional publicado por el diario Perú.21. EFE

Se retoman diálogos en los Magallanes; turistas huyen

El gobierno chileno retomó ayer el diálogo con los representantes políticos y sociales de la región austral de Magallanes, tras el quiebre de las negociaciones, mientras grupos de turistas se han encarado a los vecinos e intentan salir de la región.

Mujer encuentra drogas dentro de una aspiradora

Una mujer de Wisconsin se encontró con una sorpresa al abrir el regalo de Navidad de sus hijos: junto a la aspiradora reparada que le compraron había 280.000 dólares en cocaína y metanfetaminas.

Berlusconi insiste en que es perseguido judicialmente

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, afirmó que existe una persecución judicial contra él, quien es investigado por la Fiscalía de Milán por incitación a la prostitución de menores y concusión.

Alzheimer de Reagan se inició en su mandato, según hijo

El hijo de Ronald Reagan insinúa en un nuevo libro que su padre padecía de las primeras etapas de Alzheimer cuando aún era presidente. Agrega que cree que el difunto mandatario habría dejado la Casa Blanca si se lo hubiesen diagnosticado.

Schwarzenegger invirtió más de US$200 millones

El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger aseguró que dirigir ese Estado de EU durante siete años le costó más de 200 millones de dólares. 'Probablemente son más de 200 millones de dólares', aseguró el actor de películas de acción.

Médicos reemplazan sonda traqueal de congresista

La representante federal Gabrielle Giffords no está conectada ya a un sistema de respiración artificial. Los médicos del hospital dijeron que Giffords se sometió a una cirugía para insertarle una sonda en la tráquea, a fin de proteger sus vías respiratorias.

Chávez le quiere dejar el mando del país a una mujer

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó ayer que le gustaría que una mujer fuera su sucesora en el poder cuando se vaya de la Presidencia en 'dos o tres períodos'. 'Eso lo decidirá el pueblo venezolano, cuándo y a quién, pero algún día yo me iré', afirmó. EFE