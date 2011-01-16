Antonio Lacerda/EFE AFP

Río de Janeiro. El número de muertos por las lluvias que castigaron esta semana a la región serrana del estado brasileño de Río de Janeiro se elevó a 591, informó la Defensa Civil ayer, jornada en la que el gobierno regional declaró luto oficial de siete días en homenaje a las víctimas.

Las tareas de rescate están concentradas en algunas áreas que estaban aisladas y sepultadas por toneladas de tierra, piedras y lodo, tras los deslizamientos de la madrugada del pasado miércoles que desfiguraron una amplia región montañosa que es un importante destino turístico para los habitantes de Río de Janeiro.

Según el último balance de la Defensa Civil, las inundaciones y principalmente los deslizamientos, que sepultaron numerosas viviendas construidas en las faldas de las montañas, provocaron 267 muertes en Nueva Friburgo, 257 en Teresópolis, 49 en Petrópolis y 18 en Sumidouro.

El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, declaró luto oficial por siete días en homenaje a las víctimas, que comenzará a regir el próximo lunes, cuando el respectivo decreto será publicado en el Diario Oficial.

Las autoridades regionales calculan que cerca de 6.050 el número de personas que perdieron sus viviendas y en 7.780 el de las que tuvieron que abandonar provisionalmente sus hogares ante el riesgo de que sean sepultados por nuevos deslizamientos. EFE